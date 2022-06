Mafia, Cassazione blocca lettera Graviano: “Possibili suggerimenti e direttive a familiari” (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Una lettera dal “contenuto fortemente criptico”, con “argomenti in apparenza confusi” che potrebbero indicare “suggerimenti” e “direttive ai familiari”. Così i giudici della Cassazione confermano il trattenimento di una missiva scritta da Giuseppe Graviano, detenuto al 41bis, e indirizzata alla moglie. Gli ‘ermellini’ hanno dichiarato inammissibile il ricorso della difesa di Graviano contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Spoleto che aveva disposto il trattenimento della lettera. Per i supremi giudici, la decisione del tribunale di sorveglianza di Perugia è giusta, “illustrando i tratti del contenuto fortemente criptico e le ambiguità relative alle particolari modalità già della stessa redazione e dell’affastellarsi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Unadal “contenuto fortemente criptico”, con “argomenti in apparenza confusi” che potrebbero indicare “” e “ai”. Così i giudici dellaconfermano il trattenimento di una missiva scritta da Giuseppe, detenuto al 41bis, e indirizzata alla moglie. Gli ‘ermellini’ hanno dichiarato inammissibile il ricorso della difesa dicontro il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Spoleto che aveva disposto il trattenimento della. Per i supremi giudici, la decisione del tribunale di sorveglianza di Perugia è giusta, “illustrando i tratti del contenuto fortemente criptico e le ambiguità relative alle particolari modalità già della stessa redazione e dell’affastellarsi ...

