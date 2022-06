Macron: “Zidane al Psg? Non gli ho parlato, ma voglio che torni a promuovere la Francia” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha così parlato a RMC in merito alla possibilità che Zinedine Zidane alleni dalla prossima stagione il Psg. Ecco le sue parole: “No, non gli ho parlato. Ma ho grande ammirazione per lui, come giocatore e allenatore. Ha vinto le tre grandi coppe (tre Champions League con il Real Madrid, ndr) che tanto desideriamo per i nostri club. voglio che torni a promuovere la Francia”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Presidente della, Emmanuel, ha cosìa RMC in merito alla possibilità che Zinedinealleni dalla prossima stagione il. Ecco le sue parole: “No, non gli ho. Ma ho grande ammirazione per lui, come giocatore e allenatore. Ha vinto le tre grandi coppe (tre Champions League con il Real Madrid, ndr) che tanto desideriamo per i nostri club.chela”. SportFace.

