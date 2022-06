"Ma tu di devi vergognare". Di Battista fa questo gesto in studio, Sallusti lo gela subito (Di mercoledì 8 giugno 2022) A Di Martedì, il talk show di Giovanni Floris su La7, scintille tra il direttore di Libero, Alessandro Sallusti e Alessandro Di Battista. Dopo un primo scontro sulle liste di proscrizione dei giornalisti messe in atto dal Movimento Cinque Stelle, al tempo del "dominio" di Dibba, nuove scintille per un titolo de ilGiornale mostrato in diretta da Dibba. In collegamento infatti c'è anche il direttore del quotidiano di via Negri, Augusto Minzolini. Di Battista contesta il titolo "Nasce Forza Russia" di qualche giorno fa in cui si indicava Di Battista come leader dei filo putiniani italiani. Di Battista ha mostrato la prima pagina a Minzolini chiedendo i motivi di quel titolo. Il direttore de ilGiornale non fa in tempo a rispondere perché Di Battista gli urla contro. Ed è a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) A Di Martedì, il talk show di Giovanni Floris su La7, scintille tra il direttore di Libero, Alessandroe Alessandro Di. Dopo un primo scontro sulle liste di proscrizione dei giornalisti messe in atto dal Movimento Cinque Stelle, al tempo del "dominio" di Dibba, nuove scintille per un titolo de ilGiornale mostrato in diretta da Dibba. In collegamento infatti c'è anche il direttore del quotidiano di via Negri, Augusto Minzolini. Dicontesta il titolo "Nasce Forza Russia" di qualche giorno fa in cui si indicava Dicome leader dei filo putiniani italiani. Diha mostrato la prima pagina a Minzolini chiedendo i motivi di quel titolo. Il direttore de ilGiornale non fa in tempo a rispondere perché Digli urla contro. Ed è a ...

