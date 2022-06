L’uomo che ha denudato la parcheggiatrice a Portonovo davanti a tutti è stato identificato (Di mercoledì 8 giugno 2022) C’è un indagato per la vicenda che ha visto la parcheggiatrice di Portonovo (Ancora) Cristina Bartoli vittima di una aggressione lo scorso giovedì pomeriggio: un uomo è stato riconosciuto e identificato dai carabinieri, che lo ritengono responsabile di quanto accaduto. È un turista senza precedenti penali, arrivato in città per trascorrere qualche giorno di vacanza. Intorno alle 16.30 del 2 giugno la parcheggiatrice gli aveva contestato di star percorrendo l’area di sosta contromano troppo velocemente ed è stata per tutta risposta presa a calci e sputi, strattonata e denudata. Ha denunciato, e adesso l’indagato rischia un’accusa per lesioni. “Mi ha dato un calcio che ho schivato – ha detto la vittima al Corriere della Sera – quindi mi ha afferrato la mano e strappato il braccialetto ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) C’è un indagato per la vicenda che ha visto ladi(Ancora) Cristina Bartoli vittima di una aggressione lo scorso giovedì pomeriggio: un uomo èriconosciuto edai carabinieri, che lo ritengono responsabile di quanto accaduto. È un turista senza precedenti penali, arrivato in città per trascorrere qualche giorno di vacanza. Intorno alle 16.30 del 2 giugno lagli aveva contedi star percorrendo l’area di sosta contromano troppo velocemente ed è stata per tutta risposta presa a calci e sputi, strattonata e denudata. Ha denunciato, e adesso l’indagato rischia un’accusa per lesioni. “Mi ha dato un calcio che ho schivato – ha detto la vittima al Corriere della Sera – quindi mi ha afferrato la mano e strappato il braccialetto ...

