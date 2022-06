Lory Del Santo si commenta da sola su Instagram dopo l’addio all’Isola | web in delirio – FOTO

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Cos’è successo ai social diDel? L’ex naufraga sidal’uscita dall’Idei Famosi I social, ogni tanto, danno qualche problemino, ma quelli più furbi e malpensanti non riescono a pensare ad un semplice bug. L’ex naufraga ha iniziato arsi dai proprio post, forse non rendendosene conto. L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

mariahshoney_ : Comunque, trash a parte, Lory Del Santo dovrebbe stare più attenta ai commenti che condivide, perché il commento in… - neXtquotidiano : La strana storia di #LoryDelSanto che si fa i complimenti da sola su Instagram - Agata69499690 : Lory del Vanto... Io morta ????????????????????????#isola - savage_persona : Lory del santo ha cancellato I’ultimo post mioddio - Faby32674787 : RT @PaneeCinismo: Non Lory Del Santo che commenta il suo post su IG dimenticandosi di uscire dall'account ?????? #isola -

Ascolta questo articolo L'ultima eliminata de ' L'isola dei famosi ', il reality show in onda su Canale 5, èSanto . La creatrice di 'The Lady' ha perso nettamente ottenendo solamente il 37% delle preferenze, mentre la sua sfidante Estefania Bernal viene preferita nettamente dal pubblico da casa con ...Santo, il manager contro i naufraghi e lo staff dell'Isola: volano pesanti accuse. Argomenti trattatiSanto: il manager contro i naufraghi e lo staff Lo sfogomanager di...Lory Del Santo sta già facendo parlare di sé sul web. Da poco conclusa la sua esperienza all'interno del reality L'Isola dei Famosi, dalla ...Lory Del Santo è l’ultima naufraga ad aver abbandonato l’isola dei Famosi e ovviamente la donna, tornata alla realtà, ha ripreso possesso dei suoi social ed in particolare di Instagram. Oggi però Lory ...