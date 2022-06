L’Ora trama | di cosa parla la serie tv con Claudio Santamaria? Anticipazioni prima puntata

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Stasera, mercoledì 8 giugno 2022, andrà in onda su Canale 5– Inchiostro contro piombo: scopriamo ladellatv con Claudiae ledella. Leggi anche:– Inchiostro contro piombo stasera: quando inizia? Orario,tv canale 5, cast,, quante puntate– Inchiostro contro piombo: quando...

Advertising

zazoomblog : L’Ora – Inchiostro contro piombo: cast trama storia vera e anticipazioni della serie tv - #L’Ora #Inchiostro… - ffeduus : #ObiWanKenobi #ObiWanSpoilers Tra l'altro ora vado a recuperare immediatamente la trama di Jedi: Fallen Order ?? - tuttotv_info : L’Ora – Inchiostro contro piombo, trama, seconda puntata, mercoledì 15 giugno 2022 - tuttotv_info : L’Ora – Inchiostro contro piombo, trama, prima puntata, mercoledì 8 giugno 2022 -

Debutta stasera su Canale 5 alle 21:45 la fiction, in 5 puntate,- Inchiostro contro piombo , ispirata alla storia vera del quotidiano palermitano, attivo dal 1900 al 1992. Lae il promo della prima puntata (visibile anche in streaming su Mediaset Infinity ) ci portano però alla fine degli anni '50 quando Antonio Nicastro( Claudio ...Cast e personaggi deInchiostro contro Piombo sono pronti a tenerci compagnia per ben cinque serate a partire da oggi, 8 giugno, nel prime time di Canale5. Liberamente tratta dal libro " Nostra Signora della ...