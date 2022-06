L’Ora – Inchiostro contro piombo | cast | trama | storia vera e anticipazioni della serie tv

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 8 giugno 2022): la nuova fiction narra di fatti realmente accaduti in Sicilia. Al centrolo sviluppo di un giornale comunista che inizierà una battagliala Mafia siciliana.Arriva su Canale 5 una nuova fiction targata Mediaset.va in onda in prima serata da mercoledì 8 giugno 2022. Il protagonista è l’attore Claudio Santamaria che interpreta il direttore del quotidiano. In totale sono 5 puntate che possono essere seguite anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nel ...