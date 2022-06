Livorno, la mamma che muore dopo essersi tuffata in mare e aver salvato il figlio (Di mercoledì 8 giugno 2022) Aveva visto suo figlio in balia delle onde, allontanato dalla riva per via delle correnti lungo la costa Toscana del Mar Tirreno. Non aveva esitato a tuffarsi per raggiungerlo e riportarlo faticosamente sul bagnasciuga. Poi, dopo aver scongiurato la tragedia, un malore probabilmente provocato dalla paura e dallo sforzo. Così Maria Clara Shermer, una turista tedesca di 51 anni, si è accasciata nelle acque davanti alle Spiagge Bianche di Vada (in provincia di Livorno) ed è deceduta poco dopo aver salvato la vita a suo figlio. Il figlio della donna, 17 anni, era stato trascinato a largo a causa delle onde e della marea alimentata dal forte vento che sta colpendo il litorale Toscano in questi giorni. La donna, non appena ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Aveva visto suoin balia delle onde, allontanato dalla riva per via delle correnti lungo la costa Toscana del Mar Tirreno. Non aveva esitato a tuffarsi per raggiungerlo e riportarlo faticosamente sul bagnasciuga. Poi,scongiurato la tragedia, un malore probabilmente provocato dalla paura e dallo sforzo. Così Maria Clara Shermer, una turista tedesca di 51 anni, si è accasciata nelle acque davanti alle Spiagge Bianche di Vada (in provincia di) ed è deceduta pocola vita a suo. Ildella donna, 17 anni, era stato trascinato a largo a causa delle onde e dellaa alimentata dal forte vento che sta colpendo il litorale Toscano in questi giorni. La donna, non appena ...

