Liverpool | vicinissimo Darwin Nunez dal Benfica In passato era stato accostato ad Inter e Milan

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilè sempre più vicino al suo nuovo attaccante. Dalè quasi in dirittura d’arrivo. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i Reds avrebbero trovato l’accordo con il calciatore e sarebbero vicini all’accordo anche con i portoghesi. Ilnon vorrebbe spingersi sopra i 75, con ilche ne chiede 100. Probabile quindi l’intesa verso gli 80, bonus compresi. Se andasse in porto, questo libererebbe Sadio Mané in direzione Bayern Monaco. Ricordiamo comeerainaccosia all’che al. SportFace.

Calciomercato Napoli - L'ex calciatore Bobo Vieri consiglia Victor Osimhen alche è ad un passo dal perdere Sadio Maneal Bayern Monaco. Alla Bobo Tv su Twitch si è acceso il dibattito su quale attaccante potrebbe andare al. Christian Vieri si è ...Il progetto dell'Inter, che probabilmente perderà lo svincolato PERISIC, ormaial ... Come attaccante esterno potrebbe arrivare dalil giapponese MINAMINO, arrivo che renderebbe ...Il Liverpool sembra vicino a concretizzare una straordinaria operazione, che potrebbe portare in Inghilterra uno dei gioielli più preziosi del calcio mondiale: Darwin Nunez. Secondo quanto riportato ...Darwin Nunez a un passo dal Liverpool: l’attaccante del Benfica, designato come il sostituto di Sadio Mané molto vicino al Bayern Monaco, ha trovato l’accordo con i dirigenti dei Reds per quanto rigua ...