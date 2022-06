Liverpool: altro ‘no’ al Bayern Monaco per Sadio Manè (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Liverpool rifiuta nuovamente l’offerta del Bayern Monaco per Sadio Manè. Il calciatore, dopo la finale di Champions League, aveva rivelato la sua volontà di lasciare il club inglese ma nemmeno l’ultima proposta è riuscita a sbloccare la situazione. I Reds, stando a quanto riportato dal Times, avrebbero considerato “ridicola” la nuova offerta del Bayern Monaco: 35 milioni di euro bonus compresi, quali la vittoria della Champions e la conquista del Pallone d’Oro per ciascuna delle stagioni in cui l’attaccante senegalese giocherebbe per i tedeschi. Il Liverpool chiede 50 milioni per Manè e avrebbe comunicato al Bayern di farsi risentire solo quando decideranno di fare una proposta “seria“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilrifiuta nuovamente l’offerta delper. Il calciatore, dopo la finale di Champions League, aveva rivelato la sua volontà di lasciare il club inglese ma nemmeno l’ultima proposta è riuscita a sbloccare la situazione. I Reds, stando a quanto riportato dal Times, avrebbero considerato “ridicola” la nuova offerta del: 35 milioni di euro bonus compresi, quali la vittoria della Champions e la conquista del Pallone d’Oro per ciascuna delle stagioni in cui l’attaccante senegalese giocherebbe per i tedeschi. Ilchiede 50 milioni pere avrebbe comunicato aldi farsi risentire solo quando decideranno di fare una proposta “seria“. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Il #Liverpool rigetta l'offerta da 35 milioni di euro del #BayernMonaco per #SadioMane - cla_coppi82 : @Liguglia @scar15385 Per me rende anche lì Comunque nel mio discorso penso si capisse quali tipo di partite dovrebb… - SamueleS14 : @ABBI45023611 @nicoo1402 @Swaffle_7 Quindi se non giochi nel real Madrid, o Liverpool sei una pippa? Cosa centra be… - Giallo585 : @GreenMidnight1 Probabile succeda questo. Io preferirei lo stile Liverpool: un altro Leao a sx, attaccanti veloci c… - corradone91 : Secondo @Record_Portugal, il #Liverpool si prepara a offrire 100mln per Darwin #Nuñez. Un altro club avrebbe fatto… -