Advertising

CagliariCalcio : ?? | UFFICIALE #Liverani è il nuovo allenatore del Cagliari. Buon lavoro, mister! ?? - DiMarzio : #SerieB | Ufficiale: Fabio #Liverani è il nuovo allenatore de @CagliariCalcio - DiMarzio : #Cagliari, #Liverani è arrivato in città. FOTO - psb_original : UFFICIALE - Cagliari, Fabio Liverani è il nuovo allenatore #SerieB - TUTTOB1 : UFFICIALE - Cagliari: Liverani nuovo tecnico -

Ora è ufficiale: Fabioè ilallenatore del Cagliari. Accordo raggiunto nel pomeriggio con il tecnico romano, che dall'1 luglio assumerà la guida tecnica della squadra rossoblù. Per ilmister l'intesa è ...Cagliari, UFFICIALE:è il tecnico per la Serie B. Ecco il comunicato del club sardo Fabioè ufficialmente ilallenatore del Cagliari. Di seguito il comunicato della società rossoblù tramite il proprio sito. "Il Cagliari Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con l'...Fabio Liverani è il nuovo allenatore del Cagliari. L'ex giocatore della Lazio che di recente ha allenato Parma e Genoa si è legato alla squadra retrocessa in Serie B per ...Inizia l'avventura di Fabio Liverani con il Cagliari: l'allenatore è in città per firmare il contratto che lo legherà al club sardo ...