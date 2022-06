LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 62-66, Finale Playoff basket 2022 in DIRETTA: i meneghini non tremano e vanno sull’1-0 nella serie, Shields e Hines monumentali! (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’Armani Exchange vince un’autentica battaglia, dopo aver sfondato anche la doppia cifra di vantaggio nel terzo quarto grazie ad un parziale interno di 13-22. I Campioni d’Italia in carica perdono così l’imbattibilità interna dopo la sfida odierna, provando a rimanere in partita fino all’ultimo secondo trascinata da Milos Teodisic (16 punti) e Tornike Shengelia (11 punti e 7 rimbalzi). Per l’Olimpia Milano, invece, 18 punti di Shavon Shields e 13 di Gigi Datome. Doppia doppia per Kyle Hines con 10 punti e 10 rimbalzi. Si ritorna in campo tra 48 ore, sempre alla Segafredo Arena, per gara-2. Termina qui il match: salta subito il fattore campo, con l’Olimpia Milano che espugna la Segafredo Arena battendo la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’Armani Exchange vince un’autentica battaglia, dopo aver sfondato anche la doppia cifra di vantaggio nel terzo quarto grazie ad un parziale interno di 13-22. I Campioni d’Italia in carica perdono così l’imbattibilità interna dopo la sfida odierna, provando a rimanere in partita fino all’ultimo secondo trascinata da Milos Teodisic (16 punti) e Tornike Shengelia (11 punti e 7 rimbalzi). Per l’, invece, 18 punti di Shavone 13 di Gigi Datome. Doppia doppia per Kylecon 10 punti e 10 rimbalzi. Si ritorna in campo tra 48 ore, sempre alla Segafredo Arena, per gara-2. Termina qui il match: salta subito il fattore campo, con l’che espugna la Segafredo Arena battendo la ...

