LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 53-59, Finale Playoff basket 2022 in DIRETTA: milanesi ancora davanti, la Virtus Bologna tenta il tutto per tutto! (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53-59 Schiacciata in tap-in di Sampson, -6 Virtus Bologna! Errore dalla lunetta per Datome, che è pressoché infallibile ai liberi! Fallo tecnico fischiato a Daniel Hackett per una reazione eccessiva dopo il canestro di Datome: l’ex play di Mens Sana ed Olimpia Milano ha lanciato il pallone verso Nicolò Melli, col Capitano meneghino che aveva restituito la sfera dopo la tripla di Datome. 51-59 Bomba dall’angolo di Gigi Datome, Milano sfiora ancora la doppia cifra di vantaggio! 51-56 2/2 per Teodosic dalla lunetta, -5 Virtus Bologna! 49-56 Sottomano del ‘Chacho’, pronta risposta dell’Armani Exchange! 49-54 Altro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53-59 Schiacciata in tap-in di Sampson, -6! Errore dalla lunetta per Datome, che è pressoché infallibile ai liberi! Fallo tecnico fischiato a Daniel Hackett per una reazione eccessiva dopo il canestro di Datome: l’ex play di Mens Sana edha lanciato il pallone verso Nicolò Melli, col Capitano meneghino che aveva restituito la sfera dopo la tripla di Datome. 51-59 Bomba dall’angolo di Gigi Datome,sfiorala doppia cifra di vantaggio! 51-56 2/2 per Teodosic dalla lunetta, -5! 49-56 Sottomano del ‘Chacho’, pronta risposta dell’Armani Exchange! 49-54 Altro ...

zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 40-50 Finale Playoff basket 2022 in DIRETTA: Shields guida Milano a +10 difficol… - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Olimpia Milano 24-23 gara-1 finale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA -… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 17-21 Finale Playoff basket 2022 in DIRETTA: ospiti ancora in vantaggio padroni… - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: 10-13 dopo 10' Si è attaccato male, ma si è difeso duro. - OlimpiaMiNews : 10-13 dopo 10' Si è attaccato male, ma si è difeso duro. -