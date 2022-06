LIVE Sonego-Struff, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: il vincitore giocherà contro Berrettini nei quarti di finale! (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21: In caso di successo sarebbe derby, vista la vittoria di Matteo Berrettini contro il moldavo Radu Albot per 6-2 4-6 6-3. 15.18: Sull’erba tedesca il piemontese va a caccia dei quarti dopo aver vinto in maniera abbastanza convincente il primo incontro con il francese Benoit Paire. 15.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale dell’ATP di Stoccarda tra Lorenzo Sonego e Jan-Lennard Struff. Come seguire la partita in tv/streaming – La cronaca di Sonego-Paire Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale dell’ATP di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.21: In caso di successo sarebbe derby, vista la vittoria di Matteoil moldavo Radu Albot per 6-2 4-6 6-3. 15.18: Sull’erba tedesca il piemontese va a caccia deidopo aver vinto in maniera abbastanza convincente il primo incon il francese Benoit Paire. 15.15: Buongiorno e bentrovati alladel match valido per gli ottavi di finale dell’ATP ditra Lorenzoe Jan-Lennard. Come seguire la partita in tv/streaming – La cronaca di-Paire Buongiorno e bentrovati alladel match valido per gli ottavi di finale dell’ATP di ...

Advertising

solounastella : RT @SSportNetwork: #SuperSportLIVE #Tennis #AtpStoccarda Uno splendido Matteo #Berrettini torna in campo dopo tre mesi superando #Albot 6-2… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #AtpStoccarda Uno splendido Matteo #Berrettini torna in campo dopo tre mesi superando… - infoitsport : LIVE - Sonego-Struff, ottavi di finale Atp Stoccarda 2022: RISULTATO in DIRETTA - solounastella : RT @lorenzofares: Dopo il #RolandGarros si torna live su @SuperTennisTv per i primi tornei su erba ?? Da domani vi raccontiamo, tra gli alt… - infoitsport : LIVE Sonego-Struff, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: match da vincere in vista di un possibile derby con Berrettini -