LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: è il giorno della cronometro, tra poco tocca a Ganna! (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA della cronometro 15.42 Sono passati in 10 al secondo rilevamento cronometrico (21 km). Il miglior tempo è quello del danese Mathias Norsgaard (25.16,03). Troia per ora è quinto (26.20,26). 15.39 Luca Mozzato (B&B Hotels – KTM) è attualmente in 15ma posizione al km 11,6 (14.46,790). 15.38 L’australiano Luke Durbridge (Team BikeExchange – Jayco) è il nuovo leader dopo 11,6 km. 13.07,390 il suo tempo. 13.35 Nel frattempo Matthew Walls ha superato anche il secondo rilevamento cronometrico con il tempo di 27.44,660. 13.32 Il tedesco Miguel Heidemann (B&B Hotels – KTM) passa in testa al km 11,6. 13.32,98 il suo tempo, sei secondi meglio di Mathias Norsgaard. 13.29 Il danese Mathias Norsgaard (Movistar Team) fa segnare il nuovo miglior ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA15.42 Sono passati in 10 al secondo rilevamento cronometrico (21 km). Il miglior tempo è quello del danese Mathias Norsgaard (25.16,03). Troia per ora è quinto (26.20,26). 15.39 Luca Mozzato (B&B Hotels – KTM) è attualmente in 15ma posizione al km 11,6 (14.46,790). 15.38 L’australiano Luke Durbridge (Team BikeExchange – Jayco) è il nuovo leader dopo 11,6 km. 13.07,390 il suo tempo. 13.35 Nel frattempo Matthew Walls ha superato anche il secondo rilevamento cronometrico con il tempo di 27.44,660. 13.32 Il tedesco Miguel Heidemann (B&B Hotels – KTM) passa in testa al km 11,6. 13.32,98 il suo tempo, sei secondi meglio di Mathias Norsgaard. 13.29 Il danese Mathias Norsgaard (Movistar Team) fa segnare il nuovo miglior ...

