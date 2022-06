LIVE Camila Giorgi-Dart 7-5 4-6, Wta Nottingham 2022 in DIRETTA: match sospeso per pioggia ad inizio terzo set (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE match sospeso PER pioggia! Giorgi intanto esce dal campo. Piove leggermente, ma per ora si va avanti. 4-6 SECONDO SET PER Dart! La britannica conquista il secondo set. 40-0 Prima vincente della britannica. Tre set point. 30-0 Camila sbaglia di rovescio. 4-5 Purtroppo arriva il break di Dart. Sta cominciando un po’ anche a piovere a Nottingham. 30-40 Palla break per Dart. 30-30 In corridoio il rovescio di Dart. 15-30 Doppio fallo Giorgi. Intanto comincia a piovere. 15-15 Lungo il rovescio della britannica. 4-4 Game a zero di Dart. 40-0 Dritto fuori di poco di Giorgi. 30-0 Servizio e dritto della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPERintanto esce dal campo. Piove leggermente, ma per ora si va avanti. 4-6 SECONDO SET PER! La britannica conquista il secondo set. 40-0 Prima vincente della britannica. Tre set point. 30-0sbaglia di rovescio. 4-5 Purtroppo arriva il break di. Sta cominciando un po’ anche a piovere a. 30-40 Palla break per. 30-30 In corridoio il rovescio di. 15-30 Doppio fallo. Intanto comincia a piovere. 15-15 Lungo il rovescio della britannica. 4-4 Game a zero di. 40-0 Dritto fuori di poco di. 30-0 Servizio e dritto della ...

