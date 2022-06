LIVE Camila Giorgi-Dart 1-2 | Wta Nottingham 2022 in DIRETTA | break della britannica al terzo game

(Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 In rete il dritto al volo dopo l’accelerazione di rovescio diche si era aperta bene il campo 30-15 Il rovescio dal centro di15-15 Precisa la smorzata di0-15 Doppio fallo1-2 Lunga la volèe die arriva il primoa favore15-40 Esce la risposta di0-40 Doppio fallo0-30 Dritto lungolinea spettacolare di0-15 Stecca di dritto1-1 In rete il dritto di40-30 Dritto incrociato vincente di40-15 In rete il dritto di40-0 Servizio e dritto30-0 ...

Advertising

SalvatoreSodan1 : RT @lorenzofares: Tra pochi minuti vi racconto live su @SuperTennisTv il match di 2T del torneo #WTANottingham tra Camila #Giorgi ???? e Harr… - lorenzofares : Tra pochi minuti vi racconto live su @SuperTennisTv il match di 2T del torneo #WTANottingham tra Camila #Giorgi ????… - livetennisit : WTA 250 s’Hertogenbosch e Nottingham e WTA 125 Valencia: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo Camila Gi… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #WTA #Nottingham Camila #Giorgi piega la britannica #Kartel 6-4, 6-3 e vola agli… - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Kartal 6-4 6-3, WTA Nottingham 2022 in DIRETTA: buona la prima sull'erba della marchigiana -

Il successo al primo turno contro Vekic potrebbe averla sbloccata, maavrà comunque i favori del pronostico dalla sua parte. Tra le due non ci sono precedenti. SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTABuongiorno e benvenuti nella DIRETTAdel match del secondo turno del torneo WTA 250 di Nottingham 2022 traGiorgi e la britannica Harriet Dart. A pochi giorni dal termine delle fatiche sulla terra rossa primaverile europea, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17: Appuntamento a fra circa un'ora per seguire in diretta il match tra Camila Giorgi e Harriet Dart 17.15: tre gli incontri disputati finora a Nottingham: ...A che ora e come seguire la sfida tra Camila Giorgi e la britannica Dart, secondo turno del torneo Wta 250 di Nottingham 2022.