Live Calciomercato | Inter | accordo raggiunto con Inzaghi per il rinnovo Koulibaly spaventa il Napoli

Advertising

AmalaTV_ : ?? SIAMO LIVE ORA ?? Serata di calciomercato (ma non solo) per parlare di #Dybala, #Cambiaso, delle parole di Tinti… - CalcioOggi : Calciomercato, ultime news e tutte le trattative di oggi live - Sky Sport - _pennichella_ : SIAMO LIVE ?? Dai un'occhiata a Calciomercato Roma con Galopeira - LightGrigori : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieB LIVE | @Frosinone1928, altro colpo in arrivo: è #Ciervo - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB LIVE | @Frosinone1928, altro colpo in arrivo: è #Ciervo -

La Gazzetta dello Sport

Juventus, entro la fine di giugno l'obiettivo bianconero dovrebbe firmare con il club londinese. La sua cessione, nelche sta per aprire i battenti, è pressoché scontata. Non ha alcuna intenzione di restare in un club, il Leicester, che il prossimo anno non giocherà nessuna coppa dopo aver chiuso l'...Juventus, terminato l'incontro tra il procuratore dell'argentino e i dirigenti dell'Inter nella sede nerazzurra. Importanti novità per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala . Si è ... LIVE Calciomercato - tutte le trattative e i colpi, la diretta Come anticipato da Calciomercato.it, c’è l’incontro tra l’agente di Paulo Dybala e l’Inter. Nel pomeriggio Antun è arrivato nella sede della società nerazzurra per incontrare i dirigenti. Un vertice c ...Parleremo insieme di calciomercato, con le ultime voci su Renato Sanches, Zaniolo, Botman e tanti altri. Maldini e Massara ancora al Milan, giorni caldi per i comunicati. Ovviamente i protagonisti ...