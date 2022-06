L’Italia ripudia la guerra non solo di offesa ma come soluzione delle controversie. No alle armi! (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’opinione pubblica è stata sviata ancora una volta dal polverone sollevato dal Corriere della Sera su una presunta lista di putiniani contrari al riarmo dell’Ucraina. Notizia platealmente smentita dal capo dei servizi segreti Gabrielli e dal Presidente del Copasir Urso. Resta da capire perché un giornale di così alto prestigio come il Corriere della Sera abbia dato una notizia che appare totalmente falsa. Ci si domanda se si tratta di un tentativo di distrarre l’opinione pubblica dai veri problemi, oppure del tentativo, mal riuscito, di intimorire coloro che hanno il coraggio di esprimere democraticamente il proprio parere su argomenti di vitale importanza per la Nazione. Per quanto riguarda le vicende che avvengono sul campo di battaglia, è da dire che l’avanzata russa continua lentamente, ma inesorabilmente in tutto il Donbass. Sul piano diplomatico ha fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’opinione pubblica è stata sviata ancora una volta dal polverone sollevato dal Corriere della Sera su una presunta lista di putiniani contrari al riarmo dell’Ucraina. Notizia platealmente smentita dal capo dei servizi segreti Gabrielli e dal Presidente del Copasir Urso. Resta da capire perché un giornale di così alto prestigioil Corriere della Sera abbia dato una notizia che appare totalmente falsa. Ci si domanda se si tratta di un tentativo di distrarre l’opinione pubblica dai veri problemi, oppure del tentativo, mal riuscito, di intimorire coloro che hanno il coraggio di esprimere democraticamente il proprio parere su argomenti di vitale importanza per la Nazione. Per quanto riguarda le vicende che avvengono sul campo di battaglia, è da dire che l’avanzata russa continua lentamente, ma inesorabilmente in tutto il Donbass. Sul piano diplomatico ha fatto ...

