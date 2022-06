Lista "putiniani", il governo sapeva perché era al tavolo Elenco compilato al Dis e poi passato al Copasir (Di mercoledì 8 giugno 2022) La questione del dossieraggio sui "filo-putiniani" si allarga a macchia d'olio dopo l'ammissione del presidente del Copasir D'Urso: "Vero, un'informativa è arrivata sul nostro tavolo". Si tratta - si legge sul Fatto Quotidiano - di un rapporto del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza presieduto da Elisabetta Belloni, con notizie raccolte da fonti aperte e redatto nell’ambito di un tavolo aperto che si riunisce da tempo per discutere di eventuali rischi di quella che ritengono essere disinformazione. È questo il documento sui cosiddetti “putiniani d’Italia”. Il documento è stato prodotto nel corso di un tavolo aperto al Dis, ossia l’organo di cui si avvale la Presidenza del Consiglio e che coordina l’attività di informazione per la sicurezza. Segui su ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 8 giugno 2022) La questione del dossieraggio sui "filo-" si allarga a macchia d'olio dopo l'ammissione del presidente delD'Urso: "Vero, un'informativa è arrivata sul nostro". Si tratta - si legge sul Fatto Quotidiano - di un rapporto del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza presieduto da Elisabetta Belloni, con notizie raccolte da fonti aperte e redatto nell’ambito di unaperto che si riunisce da tempo per discutere di eventuali rischi di quella che ritengono essere disinformazione. È questo il documento sui cosiddetti “d’Italia”. Il documento è stato prodotto nel corso di unaperto al Dis, ossia l’organo di cui si avvale la Presidenza del Consiglio e che coordina l’attività di informazione per la sicurezza. Segui su ...

