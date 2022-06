Lilibet Diana e il mistero del vestito per il primo compleanno

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Quello appena trascorso è stato, per usare proprio le parole dei duchi di Cambridge, “un fantastico weekend di festa”. In occasione del Giubileo di Platino della regina Elisabetta, abbiamo avuto modo di ammirare i royal più chiacchierati del mondo in una serie di appuntamenti mondani. Il ritorno di Harry e Meghan William e Kate con i figli Louis, Charlotte e GeorgeDalle smorfie del principe Louis, alla grazia della principessa Charlotte fino all’aplomb del principe George, i bambini sono stati protagonisti del fine settimana. La gioia di Elisabetta, l’emozione di Carlo, l’eleganza senza eguali di Kate Middleton (GUARDALA in tour nei Caraibi), sempre impeccabile tra coat dress e cappottini: gli scatti di questi giorni di giubilo hanno fatto rapidamente il giro del mondo. L’occasione ha segnato però anche il ritorno nel Regno Unito del principe Harry e di Meghan Markle. Una visita tanto ...