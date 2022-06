Lieto fine per Giuliano Azzolari: l’uomo è stato ritrovato a Bergamo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nembro. Lieto fine per Giuliano Azzolari, il bergamasco di Nembro mancato da casa mercoledì pomeriggio per andare a fare una visita all’ospedale di Alzano Lombardo. l’uomo, che uscito dalla sua abitazione di Nembro, non vi aveva più fatto ritorno, è infatti stato ritrovato a Bergamo. Dopo ore di trepidazione e paura, la sua famiglia e i suoi amici hanno potuto così tirare un sospiro di sollievo. Al momento della scomparsa, l’uomo indossava una maglia rossa, scarpe verdi, pantaloni della tuta di colore verde e un giubbino blu scuro. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nembro.per, il bergamasco di Nembro mancato da casa mercoledì pomeriggio per andare a fare una visita all’ospedale di Alzano Lombardo., che uscito dalla sua abitazione di Nembro, non vi aveva più fatto ritorno, è infatti. Dopo ore di trepidazione e paura, la sua famiglia e i suoi amici hanno potuto così tirare un sospiro di sollievo. Al momento della scomparsa,indossava una maglia rossa, scarpe verdi, pantaloni della tuta di colore verde e un giubbino blu scuro.

