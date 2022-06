L'ex fidanzato della stilista impiccata è stato condannato, ma non per omicidio (Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI. - È stato condannato a 6 anni reclusione Marco Venturi a processo per l'omicidio, stalking e lesioni dell'ex fidanzata Carlotta Benusiglio, la stilista trovata impiccata a un albero il 31 maggio 2016 nei giardini di piazza Napoli a Milano. Lo ha deciso il gup Raffaella Mascarino riqualificando il reato di omicidio volontario in quello di morte cagionato da altro reato. Il pm Francesca Crupi aveva chiesto una condanna a 30 anni di reclusione, mentre gli avvocati di Venturi, Andrea Belotti e Veronica Rasoli, l'assoluzione. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. "L'ipotesi dell'accusa che Venturi ha strangolato e inscenato il suicidio della Benusiglio è completamente caduta per quanto posso capire dal dispositivo del giudice di cui mi sfugge la logica ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI. - Èa 6 anni reclusione Marco Venturi a processo per l', stalking e lesioni dell'ex fidanzata Carlotta Benusiglio, latrovataa un albero il 31 maggio 2016 nei giardini di piazza Napoli a Milano. Lo ha deciso il gup Raffaella Mascarino riqualificando il reato divolontario in quello di morte cagionato da altro reato. Il pm Francesca Crupi aveva chiesto una condanna a 30 anni di reclusione, mentre gli avvocati di Venturi, Andrea Belotti e Veronica Rasoli, l'assoluzione. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. "L'ipotesi dell'accusa che Venturi ha strangolato e inscenato il suicidioBenusiglio è completamente caduta per quanto posso capire dal dispositivo del giudice di cui mi sfugge la logica ...

Advertising

sulsitodisimone : L'ex fidanzato della stilista impiccata è stato condannato, ma non per omicidio - robertofornezza : RT @chilhavistorai3: +++ Condannato a 6 anni per morte come conseguenza di altro reato, lesioni e stalking Marco Venturi, ex fidanzato dell… - zazoomblog : Suicidio della stilista Carlotta Benusiglio: condannato il fidanzato la indusse all’estremo gesto con lo stalking -… - badchanneI : Letteralmente fino a ieri era conosciuto come il fidanzato della Hudgens e il belloccio un po’ scemo della serie tv… - SecolodItalia1 : Sucidio della stilista Carlotta Benusiglio: condannato il fidanzato, la indusse all’estremo gesto con lo stalking… -