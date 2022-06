Lega, De Angelis: bonus a rom è scandalo, pronti a barricate (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – “Dal flop alla beffa. Se il famoso Piano Rom dell’ex sindaco Raggi è stato un fallimento, il bonus da 10mila euro proposti ora da Gualtieri ai cosiddetti nomadi per trovarsi un’abitazione è uno scandalo.” “Ecco il Pd. Di fronte a un’emergenza abitativa grande – è proprio il caso di dirlo – come una casa, il sindaco di Roma cosa fa? Mette le mani nelle tasche dei romani per convincere chi vive nei campi di Salviati, Lombroso e Candoni ad andarsene per poi tornare indietro nel giro di qualche mese, visto che con 10mila euro per pagare un affitto non si va molto lontano. La Lega è pronta a fare le barricate”. Così in un comunicato la deputata della Lega Sara De Angelis. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – “Dal flop alla beffa. Se il famoso Piano Rom dell’ex sindaco Raggi è stato un fallimento, ilda 10mila euro proposti ora da Gualtieri ai cosiddetti nomadi per trovarsi un’abitazione è uno.” “Ecco il Pd. Di fronte a un’emergenza abitativa grande – è proprio il caso di dirlo – come una casa, il sindaco di Roma cosa fa? Mette le mani nelle tasche dei romani per convincere chi vive nei campi di Salviati, Lombroso e Candoni ad andarsene per poi tornare indietro nel giro di qualche mese, visto che con 10mila euro per pagare un affitto non si va molto lontano. Laè pronta a fare le”. Così in un comunicato la deputata dellaSara De. (Agenzia Dire)

