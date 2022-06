Lecce: passaggio delle quote azionarie al Presidente Sticchi Damiani (Di mercoledì 8 giugno 2022) La società Lecce ha reso nota il passaggio dell’intera quota del club dall’azionista di maggioranza Renè Picciotto al Presidente Sticchi Damiani, ad un prezzo pari all’investimento compiuto. Il contratto di cessione già definito e concluso nei giorni scorsi sarà formalizzato il prossimo 1 luglio, data fissata per il closing. Dopo aver contribuito allo sviluppo della società Renè Picciotto ha ritenuto che questo fosse il momento migliore per farsi da parte. Il suo augurio è che i soci che hanno gestito la società fin qui possano, insieme ai nuovi soci, proseguire nel raggiungimento di ulteriori ambiziosi traguardi sportivi. La società conclude: “In virtù di ciò, il Presidente Saverio Sticchi Damiani ha ritenuto di accettare la proposta e di acquisire ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) La societàha reso nota ildell’intera quota del club dall’azionista di maggioranza Renè Picciotto al, ad un prezzo pari all’investimento compiuto. Il contratto di cessione già definito e concluso nei giorni scorsi sarà formalizzato il prossimo 1 luglio, data fissata per il closing. Dopo aver contribuito allo sviluppo della società Renè Picciotto ha ritenuto che questo fosse il momento migliore per farsi da parte. Il suo augurio è che i soci che hanno gestito la società fin qui possano, insieme ai nuovi soci, proseguire nel raggiungimento di ulteriori ambiziosi traguardi sportivi. La società conclude: “In virtù di ciò, ilSaverioha ritenuto di accettare la proposta e di acquisire ...

