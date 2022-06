“Le scuole di Bari nel metaverso” Presentazione stamattina (Di mercoledì 8 giugno 2022) Di seguito la comunicazione: Mercoledì 8 giugno alle 11 nello Spazio Murat (piazza del Ferrarese, Bari), si terrà la Presentazione dei risultati del progetto realizzato dalla startup barese Augmented.City con gli alunni di scuole primaria e secondaria di diversi istituti baresi: un corso sulle tecnologie immersive del metaverso, in particolare la realtà aumentata e quella mista, per studiare con approccio innovativo tematiche a volte ostiche o poco attrattive per i più piccoli. Alla conferenza stampa di Presentazione seguirà una dimostrazione dei lavori in realtà aumentata realizzati dagli alunni e visibili già con lo smartphone in diverse zone di Bari, a cominciare da piazza del Ferrarese. Interverranno: Katherina Ufnarovskaia, CEO di Augmented.City Paola Romano, assessore alle ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 8 giugno 2022) Di seguito la comunicazione: Mercoledì 8 giugno alle 11 nello Spazio Murat (piazza del Ferrarese,), si terrà ladei risultati del progetto realizzato dalla startup barese Augmented.City con gli alunni diprimaria e secondaria di diversi istituti baresi: un corso sulle tecnologie immersive del, in particolare la realtà aumentata e quella mista, per studiare con approccio innovativo tematiche a volte ostiche o poco attrattive per i più piccoli. Alla conferenza stampa diseguirà una dimostrazione dei lavori in realtà aumentata realizzati dagli alunni e visibili già con lo smartphone in diverse zone di, a cominciare da piazza del Ferrarese. Interverranno: Katherina Ufnarovskaia, CEO di Augmented.City Paola Romano, assessore alle ...

Borderline_24 : Sicurezza stradale, l'Ac #Bari Bat premia dieci scuole: 'Bimbi sentinelle per gli adulti' - jacopogiliberto : RT @egazette1: Si è concluso con la cerimonia di premiazione #BottleStory, racconti in bottiglia, il progetto di scrittura condivisa ideato… - egazette1 : Si è concluso con la cerimonia di premiazione #BottleStory, racconti in bottiglia, il progetto di scrittura condivi… - Puglianews24I : Oggi 7 Giugno alle ore 10.00, presso la Sala del V Piano della sede della Regione Puglia in via Gentile 52 a Bari,… - Borderline_24 : Sicurezza stradale, l'#Aci #Bari-Bat premia dieci scuole: 'Finalmente in presenza' -