Le quote rose non piacciono a nessuno, men che meno alle donne, ma se sono necessarie per l’evoluzione naturale della società, ben vengano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Le quote rose non piacciono a nessuno, men che meno alle donne. Ma se l’evoluzione naturale della società non arriva a capire che una svolta in questo senso è necessario, ben vengano delle norme che impongano che ai tavoli delle decisioni non ci siano soltanto uomini. Quali sono le misure più urgenti per fare ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lenon, men che. Ma senon arriva a capire che una svolta in questo senso è necessario, bendelle norme che impongano che ai tavoli delle decisioni non ci siano soltanto uomini. Qualile misure più urgenti per fare ...

Agenzia_Ansa : La Ue trova un'intesa sulle quote rosa nei Cda delle aziende europee, obiettivo 40% dei posti di vertice occupati d… - serenel14278447 : Quote rose nei cda aziendali Ok in Europa alla direttiva - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: La Ue trova un'intesa sulle quote rosa nei Cda delle aziende europee, obiettivo 40% dei posti di… - RSiliquini : Accordo in Ue su direttiva per quote rose in Cda aziende - Europa - - morr1970 : Imbarazzante direttiva discriminatoria e deleteria sia per le donne che per le aziende. -