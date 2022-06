Le mani di Cosa Nostra sulla politica siciliana. In manette a Palermo il candidato forzista Pietro Polizzi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sulle elezioni amministrative di Palermo, cala l’ombra di Cosa Nostra. Che la potente organizzazione criminale siciliana sia da tempo interessata alle elezioni, è Cosa nota e, come troppo spesso accade, trova conferma nell’indagine lampo per la quale è stato arrestato Pietro Polizzi, già ex consigliere provinciale e attuale candidato di Forza Italia al Consiglio comunale della città. Al noto politico, il procuratore aggiunto e coordinatore della Dda Paolo Guido e i pubblici ministeri Dario Scaletta e Giovanni Antoci, viene contestato il reato di voto di scambio politico-mafioso. Arrestato nel corso del blitz anche Agostino Sansone, fratello di Gaetano, proprietario della villa di via Bernini in cui Riina passò gli ultimi mesi prima dell’arresto nel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sulle elezioni amministrative di, cala l’ombra di. Che la potente organizzazione criminalesia da tempo interessata alle elezioni, ènota e, come troppo spesso accade, trova conferma nell’indagine lampo per la quale è stato arrestato, già ex consigliere provinciale e attualedi Forza Italia al Consiglio comunale della città. Al noto politico, il procuratore aggiunto e coordinatore della Dda Paolo Guido e i pubblici ministeri Dario Scaletta e Giovanni Antoci, viene contestato il reato di voto di scambio politico-mafioso. Arrestato nel corso del blitz anche Agostino Sansone, fratello di Gaetano, proprietario della villa di via Bernini in cui Riina passò gli ultimi mesi prima dell’arresto nel ...

