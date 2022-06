Le badanti ucraine furiose contro ' Il Vernacoliere' | una raccolta firme per ritirarlo dalle edicole

Advertising

marilenagasbar1 : RT @marilenagasbar1: @Avv_Mant Aspetta un attimo...mi sai che sei molto confuso amico mio!!! Conosco alcune badanti ucraine x via del mio l… - marilenagasbar1 : @Avv_Mant Aspetta un attimo...mi sai che sei molto confuso amico mio!!! Conosco alcune badanti ucraine x via del mi… - RadioTrincea : Non si lamentano dello schiavismo, dipende da quanto li paghi! Se li paghi 9E l'ora ti lavano anche le mutande. G… - Saryndipity86 : Stamani sul Tirreno: Badanti ucraine contro Il vernacoliere. - Frances20644930 : @Robert46268422 Dice vivo io( Calabria) è pieno di badanti ucraine -

Bufera sul mensile satirico Il Vernacoliere di Livorn o per una locandina sessista che ha offeso le donne, in particolare le, da anni molto numerose pure in questa città dove hanno promosso una raccolta firme per far ritirare la civetta dalle edicole. 'Va tolta', chiedono. Lo riporta Il ...ROMA. Un luogo comune fa infuriare la comunità dellein Italia. "Questa non è satira, è un'offesa". Bufera Ucraina sul mensile satirico Il Vernacoliere di Livorno per una locandina sessista che ha offeso le donne di quel Paese, in ... Badanti ucraine contro la locandina del Vernacoliere: "E' sessista". Scatta la polemica sul periodico satirico Bufera sul mensile satirico Il Vernacoliere di Livorno per una locandina sessista che ha offeso le donne ucraine, in particolare le badanti, da anni molto numerose pure in questa città ...La locandina del giornale satirico grida al «miracolo» di una badante ucraina per aver stimolato l’erezione di un anziano. La portavoce delle badanti: «Ci sentiamo offese nella nostra dignità». Il dir ...