Lavrov stia sereno, lontano dagli aeroporti si risparmia una tortura (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lunedì 6 giugno Macedonia del nord, Bulgaria e Montenegro con una decisione congiunta hanno chiuso il loro spazio aereo, impedendo il viaggio in Serbia del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov; il quale si è incazzato nero – aveva appena chiuso il trolley, e non senza fatica: i membri del governo russo viaggiano sempre con tantissima biancheria di ricambio perché tendono a macchiarsi spesso i vestiti, soprattutto di sangue – e ha minacciato ripercussioni, fra le quali un esposto nucleare del Codacons. Non possiamo non sorridere dello sbrocco di Lavrov: un sorriso amaro, misto di empatia e sufficienza. La Russia definisce la chiusura dei nostri spazi aerei "un atto ostile": macché, è solo la normalità del traffico aereo post-Covid! Caro Lavrov, mettiti in fila: sono migliaia le persone che da settimane restano a terra, esasperate e ...

rocknrolal : @Jacknero62 Se no poi possiamo parlare di come il Sud America non stia di certo dalla parte nato o del rafforzament… - roby73fox : RT @SalazarYulia: #Lavrov:«Se non riuscite a dormire a causa del conflitto russo-ucraino ci sono dei consigli su come calmarvi. Primo: imma… - 25_shardana : @EnricoLetta Non lo stia a sentire #lavrov, Sicuramente la Francia non invaderà mai l'Italia, ma la compreranno pezzo per pezzo. - enricaquaranta : RT @SalazarYulia: #Lavrov:«Se non riuscite a dormire a causa del conflitto russo-ucraino ci sono dei consigli su come calmarvi. Primo: imma… - giopge : RT @SalazarYulia: #Lavrov:«Se non riuscite a dormire a causa del conflitto russo-ucraino ci sono dei consigli su come calmarvi. Primo: imma…