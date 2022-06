Lavrov incontra Cavusoglu Draghi stasera vede Macron | il grano è il primo punto all' ordine del giorno

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Intanto la diplomazia si muove per la questione del. Il ministro degli Esteri turco Mevlutha ricevuto ad Ankara l'omologo russo Serghei. Lo fa sapere Anadolu. La creazione di ...

Intanto la diplomazia si muove per la questione del grano. Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha ricevuto ad Ankara l'omologo russo Serghei. Lo fa sapere Anadolu. La creazione di corridoi sicuri per permettere a navi commerciali di trasportare grano ucraino attraverso il mar Nero è il tema centrale dell'incontro tra i ministri ......pressione dell' artiglieria russa immediata la replica con il ministro degli Esteri Russo...e ora si devono assicurare pace e sicurezza e progresso sottolinea il presidente Mattarellai ...La creazione di corridoi sicuri per permettere a navi commerciali di trasportare grano ucraino attraverso il mar Nero è il tema centrale dell'incontro tra i ministri nella capitale turca.Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che ieri è stato costretto ad annullare una visita a Belgrado dopo che Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro gli hanno negato lo spazio aereo, è ...