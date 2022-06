Lavoro, cercasi operatori ecologici: ecco come fare per candidarsi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nuove opportunità di Lavoro nel Lazio, precisamente a Zagarolo, in provincia di Roma. Si cercano 10 risorse per assunzioni regolate da contratti, a tempo determinato, per tutto l’anno. Di seguito tutte le informazioni riguardo la candidatura, i contratti e i requisiti richiesti. Leggi anche: Poste Italiane cerca personale a Roma e provincia: ecco come candidarsi Tutte le informazioni necessarie La Regione Lazio ha pubblicato un annuncio di Lavoro del Centro per l’Impiego di Roma Cinecittà. Si cercano precisamente 10 operatori da impiegare nella raccolta dei rifiuti presso il Comune di Zagarolo, provincia di Roma. Sostanzialmente, la ricerca di personale per la Cooperativa Sociale che opera nei servizi di raccolta immondizia e rifiuti, è mirata a soddisfare le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nuove opportunità dinel Lazio, precisamente a Zagarolo, in provincia di Roma. Si cercano 10 risorse per assunzioni regolate da contratti, a tempo determinato, per tutto l’anno. Di seguito tutte le informazioni riguardo la candidatura, i contratti e i requisiti richiesti. Leggi anche: Poste Italiane cerca personale a Roma e provincia:Tutte le informazioni necessarie La Regione Lazio ha pubblicato un annuncio didel Centro per l’Impiego di Roma Cinecittà. Si cercano precisamente 10da impiegare nella raccolta dei rifiuti presso il Comune di Zagarolo, provincia di Roma. Sostanzialmente, la ricerca di personale per la Cooperativa Sociale che opera nei servizi di raccolta immondizia e rifiuti, è mirata a soddisle ...

