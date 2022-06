L’agente di Politano spiazza tutti: “Valutiamo l’addio!” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il futuro di Matteo Politano sembra sempre più lontano da Napoli: negli ultimi giorni stanno infatti sempre di più aumentando le voci relative ad un possibile addio dell’ex Sassuolo e Inter e la trattativa Bernardeschi sembra un segnale importante al riguardo. Nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, in onda su Radio Marte, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di diversi calciatori azzurri fra cui Politano stesso, rilasciando delle dichiarazioni piuttosto forti riguardo il futuro del suo assistito. Foto: Getty Images- Matteo Politano Giuffredi: “Valuteremo le offerte per Politano” Di seguito quanto riportato: “Politano? Penso che in questo momento sia molto più spensierato e si diverte di più. Anche nell’ultima partita, contro lo Spezia giocò bene. Se è vero che ha chiesto la ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il futuro di Matteosembra sempre più lontano da Napoli: negli ultimi giorni stanno infatti sempre di più aumentando le voci relative ad un possibile addio dell’ex Sassuolo e Inter e la trattativa Bernardeschi sembra un segnale importante al riguardo. Nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, in onda su Radio Marte, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di diversi calciatori azzurri fra cuistesso, rilasciando delle dichiarazioni piuttosto forti riguardo il futuro del suo assistito. Foto: Getty Images- MatteoGiuffredi: “Valuteremo le offerte per” Di seguito quanto riportato: “? Penso che in questo momento sia molto più spensierato e si diverte di più. Anche nell’ultima partita, contro lo Spezia giocò bene. Se è vero che ha chiesto la ...

