La 'Verde Città' di Gianluca Burchi Domani sarà al Giardino Garzoni - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il libro di Burchi presenta il progetto finanziato dal ministero delle Politiche agricole È Gianluca Burchi il protagonista del prossimo Incontro con l'autore, in programma Domani 9 giugno alle 18 al ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il libro dipresenta il progetto finanziato dal ministero delle Politiche agricole Èil protagonista del prossimo Incontro con l'autore, in programma9 giugno alle 18 al ...

Advertising

Naz_Montecatini : La ’Verde Città’ di Gianluca Burchi Domani sarà al Giardino Garzoni - crotoneok : ? Crotone, una città verde anche durante l'estate - LutherAlarcon : RT @DarioNardella: Lo scienziato #StefanoMancuso, nella classifica delle 20 persone che salveranno il pianeta ??, sceglie #Firenze come labo… - infoitinterno : Qualità della vita, L’Aquila città per bambini, giovani e anziani: tanto verde attrezzato e laureati - LevatiSirio : Portate gli amici. Chi dice serva del verde in città ha ragione, chi vuole aggiungere il blu ne ha doppia. Aprire e… -