La Turchia prova a mediare | ma non c' è spazio per il negoziato Ancora in forse il corridoio per il trasporto del grano

Advertising

Mania48Mania53 : RT @MassimoFrisoni: @Frances20665381 E ora negli Stati Uniti si parla di sanzionare l’Ungheria !! Ovviamente non si sognano di sanzionare l… - Ultron65 : RT @IlPrimatoN: Il tentativo di Ankara - angiuoniluigi : RT @tempoweb: ?? Rischio terremoto nelle urne ?? Per il grano c'è l'accordo tra #Russia #Ucraina e #Turchia ?? Case a prova di 'okkupanti' ??… - ParliamoDiNews : `Grano da Odessa`: Russia e Turchia trovano l`intesa. Erdogan ci prova #grano #odessa #russia #turchia #trovano… - Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: Il tentativo di Ankara -

ISPI

Hanno lavorato al progetto dei corridoi per il grano oggi il ministro degli Esteri russo Lavrov e il turco Cavusoglu. Ad Ankara puntano anche sulla possibilità di ripresa dei negoziati fra Mosca e ...... in, dal 17 al 22 giugno. L'atleta lucana è stata inserita nell'elenco dei 25 azzurri ...diffuso dall'ufficio stampa della Federscherma - sarà in pedana venerdì 17 giugno nella... Turchia: la nuova politica estera alla prova dell'Ucraina La Turchia di Recep Tayyip Erdogan prova a giocare un ruolo di primo piano sul complicato scacchiere della guerra in Ucraina continuando a mediare ...Prosegue la tappa di Ankara (Turchia) valevole come quarto appuntamento della World Cup 2022 di pentathlon moderno. In programma c'erano le qualificazioni maschili, che hanno visto avanzare tre italia ...