“La strada non è una giungla”: di Bitonto e Martina Franca gli studenti campioni regionali Sicurezza sul lavoro: premiati lavori teatrali studenteschi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Asset Puglia: Si è tenuta la fase conclusiva del progetto di educazione alla Sicurezza stradale, “La strada non è una giungla“, riservato alle scuole secondarie di primo e secondo grado pugliesi, organizzato dall’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e dalla Regione Puglia in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia. Alla presenza dell’assessora regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, del direttore generale di Asset, Elio Sannicandro, e della dirigente dell’Ufficio I dell’USR – Puglia, Esterina Oliva, sono stati premiati gli studenti vincitori del Campionato on line sulla Sicurezza stradale, edizione 2021/2022. Il concorso, coordinato da Pierpaolo ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 8 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Asset Puglia: Si è tenuta la fase conclusiva del progetto di educazione allale, “Lanon è una“, riservato alle scuole secondarie di primo e secondo grado pugliesi, organizzato dall’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e dalla Regione Puglia in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia. Alla presenza dell’assessora regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, del direttore generale di Asset, Elio Sannicandro, e della dirigente dell’Ufficio I dell’USR – Puglia, Esterina Oliva, sono statiglivincitori del Campionato on line sullale, edizione 2021/2022. Il concorso, coordinato da Pierpaolo ...

