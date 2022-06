La storia di Calippo e della coppia che l'ha abbandonato: una sentenza storica li ha condannati (Di mercoledì 8 giugno 2022) Calippo è un cagnolino adottato dai volontari Enpa di Faenza, dopo averlo trovato a lato di una strada, in inverno e con temperature gelide, in un fosso nella periferia di Faenza la mattina del 18 ... Leggi su globalist (Di mercoledì 8 giugno 2022)è un cagnolino adottato dai volontari Enpa di Faenza, dopo averlo trovato a lato di una strada, in inverno e con temperature gelide, in un fosso nella periferia di Faenza la mattina del 18 ...

Advertising

enpaonlus : Storia di Calippo e della coppia condannata per averlo abbandonato. Da cucciolo fu lasciato sul ciglio di una stra… - annalisap1974 : RT @enpaonlus: Storia di Calippo e della coppia condannata per averlo abbandonato. Da cucciolo fu lasciato sul ciglio di una strada con il… - SimonaSr29 : RT @chiaramondi: Storia di Calippo e della coppia condannata per averlo abbandonato - gabriella_salm : RT @enpaonlus: Storia di Calippo e della coppia condannata per averlo abbandonato. Da cucciolo fu lasciato sul ciglio di una strada con il… - MarinaBidetti : RT @enpaonlus: Storia di Calippo e della coppia condannata per averlo abbandonato. Da cucciolo fu lasciato sul ciglio di una strada con il… -