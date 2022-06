La storia della lista dei “putiniani d’Italia” pubblicata dal Corriere della Sera e la versione del Copasir

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Un elenco di nomi, facce e personalità su cui si sta dibattendo da alcuni giorni. Si tratta di quella– ribattezzata dei “” –qualche giorno fa da Ilin cui si fa riferimento esplicito ale alle sue indagini sull’influenzapropaganda del Cremlino attraverso i mezzi di informazione in Italia (non solo televisioni, radio e giornali, ma anche canali social e chat). Ma proprio il Comitato parlamentare per la sicurezzaRepubblica, dopo lo scoppio delle polemiche, ha fatto trapelare indicazioni ben differenti., ladel ...

Advertising

enpaonlus : Storia di Calippo e della coppia condannata per averlo abbandonato. Da cucciolo fu lasciato sul ciglio di una stra… - lorepregliasco : È uscita la prima puntata della seconda stagione di Qui si fa l'Italia ???? ?? Racconta momenti chiave della nostra… - UEFAcom_it : Il tuo giocatore preferito della storia della Roma? ?? - GioPanniello : RT @illibraio: Alzi la mano chi ha amato il grande classico della letteratura per ragazzi nato dalla penna di Michael Ende! ?? - GioPanniello : RT @illibraio: .@Ilaria_Tuti torna con un’altra vicenda nascosta alla nostra memoria, una storia di donne coraggiose e ostinate. Suffragett… -

RaiNews

...paparazzati insieme in giro per Milano e le foto allontanano ogni tipo di dubbio sulla crisi... Nonostante qualche piccola difficoltà iniziale, dunque, la lorod'amore procede a gonfie vele.... un regista che con i suoi film ha saputo denunciare apertamente le ingiustizie, affrontando senza censure alcuni dei capitoli più oscurinostra. L'uso magistralesuspense, l'... Storia di Valerie, la ragazza vestita di rosso tra le macerie di Kharkiv Il colloquio notturno tra Gesù e Nicodemo L’inatteso elogio della vecchiaia con cui si infrange uno dei mantra più resistenti nella storia della cultura umana, il papa lo ha tessuto spiegando ...E se su Kate Middleton non abbiamo mai visto un colore più forte del rosa pallido, così come sulla regina, diversa è la storia di Meghan Markle che ai British Fashion Awards (evento a cui aveva ...