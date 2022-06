La storia del primo giornale che usò la parola mafia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Stasera su Canale 5 (alle 21.20) comincia L’Ora, inchiostro contro piombo. E non è tanto per dire ma: non perdetevi questa nuova fiction. Claudio Santamaria ci regala un’altra interpretazione da premio con il ritratto di Antonio Nicastro, direttore del quotidiano di Palermo L’Ora, che negli anni ‘50-’60 ha scritto sulle sue pagine la parola mafia quando nessuno la voleva pronunciare. Fu il primo quotidiano a farlo. Claudio Santamaria e Francesca Barra sposi. Per la seconda volta guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 8 giugno 2022) Stasera su Canale 5 (alle 21.20) comincia L’Ora, inchiostro contro piombo. E non è tanto per dire ma: non perdetevi questa nuova fiction. Claudio Santamaria ci regala un’altra interpretazione da premio con il ritratto di Antonio Nicastro, direttore del quotidiano di Palermo L’Ora, che negli anni ‘50-’60 ha scritto sulle sue pagine laquando nessuno la voleva pronunciare. Fu ilquotidiano a farlo. Claudio Santamaria e Francesca Barra sposi. Per la seconda volta guarda le foto Leggi anche ...

