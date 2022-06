La prima supereroina musulmana della Marvel: chi è la 19enne pakistano-canadese Iman Vellani (Di mercoledì 8 giugno 2022) Quando Iman Vellani guarda se stessa nei panni della protagonista di “Ms. Marvel“, non può fare a meno di provare un senso di incredulità. prima di entrare a far parte di questa serie Disney+, in uscita mercoledì 8 giugno sulla piattaforma streaming in abbonamento, era una semplice studentessa all’ultimo anno di liceo con il sogno -apparentemente impossibile- di partecipare a un progetto della MCU. Ora interpreta una delle sue potenti paladine in costume, proprio come alcuni degli attori che ha passato la sua vita a venerare. Ma Iman ha qualcosa in più di loro: è la prima supereroina musulmana dall’universo Marvel. Iman Vellani, 19enne ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 8 giugno 2022) Quandoguarda se stessa nei panniprotagonista di “Ms.“, non può fare a meno di provare un senso di incredulità.di entrare a far parte di questa serie Disney+, in uscita mercoledì 8 giugno sulla piattaforma streaming in abbonamento, era una semplice studentessa all’ultimo anno di liceo con il sogno -apparentemente impossibile- di partecipare a un progettoMCU. Ora interpreta una delle sue potenti paladine in costume, proprio come alcuni degli attori che ha passato la sua vita a venerare. Maha qualcosa in più di loro: è ladall’universo...

Advertising

Luce_news : La prima supereroina musulmana della Marvel: chi è la 19enne pakistano-canadese Iman Vellani - _diana87 : Sono ormai fuori anni luce dal target teen, eppure #MsMarvel è adatta a tutte le età e racconta l'Islam con intelli… - AriannaFinos : RT @ugolinic: Arriva #MsMarvel supereroina musulmana. L'attrice Iman Vellani: 'La nostra comunità raccontata come mai prima' #serietv @Ari… - ugolinic : Arriva #MsMarvel supereroina musulmana. L'attrice Iman Vellani: 'La nostra comunità raccontata come mai prima'… - RepSpettacoli : Arriva Ms. Marvel, supereroina musulmana. L'attrice Iman Vellani: 'La nostra comunità raccontata come mai prima' [d… -