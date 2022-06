La pasta Divella e il grano italiano

Leggi su butac

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Ci segnalate in tanti che sta ancora circolando una notizia che era già stata ampiamente trattata a marzo 2022 dagli amici di Giornalettismo. Purtroppo, come si vede dai profili social di alcuni compatrioti, sono tanti coloro che condividono informazioni senza nemmeno fare un tentativo di verificarle o approfondirle. Ad esempio ecco Salvatore da Avellino, che il 6 giugno 2022 pubblicava sempre lo stesso screenshot, accompagnato dalle parole “Che vergogna”: O Marina, che lo condivide il 4 giugno commentando con una variante del classico non so se sia vero ma lo condivido lo stesso: RICEVO E CONDIVIDO, SE è VERO…NO COMMENTInsomma, il popolo dei social continua nella piaga del condividere materiale senza averlo verificato. Eppure sarebbe bastato cercare online per trovare l’articolo dell’amico Gianmichele Laino che il 3 marzo spiegava: …il meme nasce da un equivoco facilmente ...