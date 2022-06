La nazionale riparte benissimo. Ma contro i calciatori italiani c’è un apartheid sportivo che va affrontato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu – apartheid contro i calciatori italiani? Sì. Specialmente se sono centrocampisti o attaccanti. La bella prova della nazionale (sia ieri sera sia contro la Germania) non può non lasciare aperti degli interrogativi sulla questione. Soprattutto se si pensa alla montagna di stranieri mediocri che in Serie A godono di spazio e pazienza. Perché l’apartheid contro i calciatori italiani è una cosa evidente L’apartheid contro i calciatori italiani è evidente per un motivo: sembra quasi impossibile, a livello culturale, riconoscerne doti anche tecniche. Nelle migliori ipotesi si parla di “agonismo”, “personalità” e giocatori come Barella o ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu –? Sì. Specialmente se sono centrocampisti o attaccanti. La bella prova della(sia ieri sera siala Germania) non può non lasciare aperti degli interrogativi sulla questione. Soprattutto se si pensa alla montagna di stranieri mediocri che in Serie A godono di spazio e pazienza. Perché l’è una cosa evidente L’è evidente per un motivo: sembra quasi impossibile, a livello culturale, riconoscerne doti anche tecniche. Nelle migliori ipotesi si parla di “agonismo”, “personalità” e giocatori come Barella o ...

