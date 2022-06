La musica internazionale protagonista dell’estate siciliana (Di mercoledì 8 giugno 2022) Jethro Tull, Anastacia, Angelo Pintus, Frah Quintale e Angelo Duro: la musica internazionale, i comici più attesi e l’artista rivelazione della Street Pop italiana protagonisti dell’estate siciliana. In un’estate siciliana che segna il ritorno degli spettacoli live dopo la pandemia, Show Biz e Live Spettacoli hanno scelto di concentrarsi su proposte artistiche di grande qualità in grado di soddisfare diversi pubblici. Nell’estate siciliana spiccano due proposte internazionali come i Jethro Tull (11 luglio, Teatro Antico, Taormina) e Anastacia (24 settembre, Teatro Metropolitan, Catania), la comicità di Angelo Pintus (10 settembre, Teatro Antico, Taormina) e di Angelo Duro (8 agosto, Anfiteatro Falcone e Borsellino, Zafferana Etnea), la rivelazione della scena Street Pop italiana Frah ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 8 giugno 2022) Jethro Tull, Anastacia, Angelo Pintus, Frah Quintale e Angelo Duro: la, i comici più attesi e l’artista rivelazione della Street Pop italiana protagonisti. In un’estateche segna il ritorno degli spettacoli live dopo la pandemia, Show Biz e Live Spettacoli hanno scelto di concentrarsi su proposte artistiche di grande qualità in grado di soddisfare diversi pubblici. Nell’estatespiccano due proposte internazionali come i Jethro Tull (11 luglio, Teatro Antico, Taormina) e Anastacia (24 settembre, Teatro Metropolitan, Catania), la comicità di Angelo Pintus (10 settembre, Teatro Antico, Taormina) e di Angelo Duro (8 agosto, Anfiteatro Falcone e Borsellino, Zafferana Etnea), la rivelazione della scena Street Pop italiana Frah ...

