La Galleria Colonna si rifà il look: più ristoranti e meno negozi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Chiuderà definitivamente il 31 agosto, la Galleria Colonna, che i romani conoscono anche come Galleria Alberto Sordi e sarà da quel momento in poi oggetto di una profonda riqualificazione di cui ufficialmente si sa poco o niente, la cui durata dovrebbe essere meno di un anno. Fino ad allora resteranno aperti i bagni, la libreria Feltrinelli, che però ha annunciato che tirerà giù le saracinesche già dalla fine di questo mese e i due bar presenti gestiti dal gruppo Vanni, che ha fatto sapere a Il Tempo, non rinnoverà il contratto con gli attuali gestori della Galleria. Insomma, si preannuncia un restyling che secondo nostre fonti interesserà sia le attività di somministrazione che quelle commerciali al suo interno. Per cominciare addio alle isole centrali occupate attualmente, appunto, dai due bar di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Chiuderà definitivamente il 31 agosto, la, che i romani conoscono anche comeAlberto Sordi e sarà da quel momento in poi oggetto di una profonda riqualificazione di cui ufficialmente si sa poco o niente, la cui durata dovrebbe esseredi un anno. Fino ad allora resteranno aperti i bagni, la libreria Feltrinelli, che però ha annunciato che tirerà giù le saracinesche già dalla fine di questo mese e i due bar presenti gestiti dal gruppo Vanni, che ha fatto sapere a Il Tempo, non rinnoverà il contratto con gli attuali gestori della. Insomma, si preannuncia un restyling che secondo nostre fonti interesserà sia le attività di somministrazione che quelle commerciali al suo interno. Per cominciare addio alle isole centrali occupate attualmente, appunto, dai due bar di ...

Advertising

tempoweb : La Galleria Colonna cambia faccia e si rifà il look: più #ristoranti e meno #negozi #roma #centro #8giugno… - TCSTrafficoA2 : #A2 - Basilea -> Lucerna - tra Galleria di Reussport e Lucerna-Centro colonna, traffico congestionato - TCStrafficoA3 : #A3 - Basilea -> Zurigo - tra Galleria di Horburg e Raccordo di Wiese colonna, traffico congestionato - sonononnalucia : e di vedere e ammirarne il fasto di alcune delle più splendide sale del loro antico palazzo, in particolare lo sple… - JacopoRe : @Iaminsect Maledetti posti di seconda fila in prima galleria con colonna davanti??????! Ho segnato i numeri in agenda:… -