Advertising

corriereadriatico.it

LORETO - Ladue volte: le giocate gemelle fruttano un doppio terno al Lotto da 9mila euro ciascuno . É successo a Loreto , dove sono finite due vincite da 9mila euro ciascuna centrate con due ...A Valeggio sul Mincio un 5 da 43mila euro al Superenalotto. La provincia di Verona va ancora a segno grazie al SuperEnalotto: nell'estrazione del 4 giugno, come riporta Agipronews , è stato infatti ... La fortuna bussa due volte: le giocate gemelle fruttano un doppio terno al Lotto da 9mila euro ciascuno LORETO - La fortuna bussa due volte: le giocate gemelle fruttano un doppio terno al Lotto da 9mila euro ciascuno. É successo a Loreto, dove sono finite due vincite da 9mila ...Superenalotto, centrato un “5” del valore di 43.807,78 euro: la giocata vincente è stata fatta in via dei Partigiani 11 a Valeggio sul Mincio ...