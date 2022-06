(Di mercoledì 8 giugno 2022) La volontà di introdurre lenei consigliè antitetica al principio di meritocrazia, occorre dare incarichidonne perché sono di valore e non per il solo fatto di essere di sesso femminile

... una barbarie pulita e ordinata, unalucida e impalpabile, verso la quale sarebbe meglio ora ... ma integrata su una centralizzazione burocratica e spessonei suoi programmi. Un'Unione ...... ospitata in prima sul quotidiano principale (per copie) del paese, dimostra ladi chi evoca ... di cui ci sentiamo di condividere la preoccupazione per la metastasi burocratica e. È ... La follia dirigista dell'Ue non si ferma: ora obbliga le aziende alle quote rosa nei Cda