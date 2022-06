La domande del giornalista ucraino al ministro russo Lavrov: “Cosa sta rubando Mosca oltre al grano?” (Di mercoledì 8 giugno 2022) “A parte il grano, Cosa altro sta rubando la Russia all’Ucraina?“. Con questa domanda-provocazione un giornalista ucraino si è rivolto al ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov durante la conferenza stampa ad Ankara con l’omologo turco Mevlut Cavusoglu. Secca è giunta la risposta del capo della diplomazia di Mosca, mentre accanto a lui il collega turco ha sorriso. “Riguardo al grano, non c’è alcun ostacolo o problema causato dalla Federazione russa. Zelensky deve semplicemente dare istruzioni affinché i porti ucraini diventino sicuri”, ha replicato Lavrov. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) “A parte ilaltro stala Russia all’Ucraina?“. Con questa domanda-provocazione unsi è rivolto aldegli EsteriSergheidurante la conferenza stampa ad Ankara con l’omologo turco Mevlut Cavusoglu. Secca è giunta la risposta del capo della diplomazia di, mentre accanto a lui il collega turco ha sorriso. “Riguardo al, non c’è alcun ostacolo o problema causato dalla Federazione russa. Zelensky deve semplicemente dare istruzioni affinché i porti ucraini diventino sicuri”, ha replicato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

