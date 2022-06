Kostic Juve | il serbo tratta il rinnovo di contratto con l’Eintracht

Advertising

AlfredoPedulla : #Kostic-#Juve: nuovi contatti, offerto un triennale più eventuale opzione. Nome da tenere sempre in considerazione… - AlfredoPedulla : #Kostic ha una proposta rinnovo dell’#Eintracht, ma vuole aspettare ancora la #Juve - AlfredoPedulla : #Kostic-#Juve: arrivano altre conferme dalla #Germania sul forte gradimento - CalcioNews24 : #Kostic lontano dalla #Juve? L'#Eintracht tratta il rinnovo ?? - ZonaBianconeri : RT @Jsocialclubit: Juve-Kostic, il ds dell’Eintracht: “Presto si deciderà il suo futuro” #calciomercato #Juve #Juventus #Kostic #Serie_A ht… -

è corteggiato dalla, ma ancora non ha deciso se cambiare squadra o prolungare. Difficile che rimanga fino alla scadenza dell'anno prossimo per poi andarsene a ...Commenta per primo 'Gli abbiamo offerto un rinnovo importante, sappiamo che ha richieste, decide lui'. La Juventus monitora Filip, l' Eintracht Francoforte ha rilanciato per il rinnovo. Lo conferma il ds dei tedeschi, Markus Krosche , a Bild : 'Ho parlato con lui al telefono la scorsa settimana e sono in contatto con i ...Juventus, nuovo incubo: pessime notizie per Allegri. Il club bianconero sta incontrando inattese difficoltà sul mercato soprattutto in attacco ...Intervistato dal quotidiano tedesco 'Bild', Krosche è chiarissimo sul futuro del serbo: "Sarà Filip a decidere il meglio per la sua carriera" ...