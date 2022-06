Kim Jong-un è morto? Tam-tam, la riunione e gli yacht: come nasce il sospetto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Che fine ha fatto Kim Jong-un? Il dittatore comunista e leader della Corea del Nord, infatti, pare essere sparito. Di nuovo. Infatti non si fa vedere in pubblico ormai da dieci giorni ma, soprattutto, martedì ha disertato per la prima volta una riunione del Politburo del Partito dei Lavoratori, nel corso della quale "sono stati esaminati e approvati importanti documenti", ha fatto sapere la tv di regime. Ci sono degli analisti che sostengono che l'assenza fosse dovuta al fatto che il vertice fosse una pura formalità, eppure il fatto che Kim Jong-un non si palesi da quasi due settimane desta più di un sospetto. Si tratta della più lunga assenza del dittatore da quando ha annunciato il lockdown nazionale, lo scorso 12 maggio. Ovviamente, nessuno sa dove si trovi. In questo contesto piove l'indiscrezione di Nk ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Che fine ha fatto Kim-un? Il dittatore comunista e leader della Corea del Nord, infatti, pare essere sparito. Di nuovo. Infatti non si fa vedere in pubblico ormai da dieci giorni ma, soprattutto, martedì ha disertato per la prima volta unadel Politburo del Partito dei Lavoratori, nel corso della quale "sono stati esaminati e approvati importanti documenti", ha fatto sapere la tv di regime. Ci sono degli analisti che sostengono che l'assenza fosse dovuta al fatto che il vertice fosse una pura formalità, eppure il fatto che Kim-un non si palesi da quasi due settimane desta più di un. Si tratta della più lunga assenza del dittatore da quando ha annunciato il lockdown nazionale, lo scorso 12 maggio. Ovviamente, nessuno sa dove si trovi. In questo contesto piove l'indiscrezione di Nk ...

