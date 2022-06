Kiev | A Severodonetsk nessuna resa Riprendono le spedizioni di grano da Berdyansk Mosca | Crisi alimentare non dipende dalla guerra

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Lavrov: "Pronti a collaborare per la sicurezza del mar Nero, masmini i porti". Zelensky annuncia stop all'export di gas e carbone: "Sarà l'inverno più difficile di tutti". Von der Leyen: "Piano da 300 mld per liberarci dal gas russo". Ankara pone 10 condizioni per l'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato